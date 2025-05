Antoine Dupont : «J'ai eu des cou*lles», l'ex d'Iris Mittenaere se lâche !

Amadou Diawara

Après avoir participé à plusieurs saisons de Danse avec les Stars, Anthony Colette a fait partie du casting de la dernière édition des Traitres. Après la victoire d'Adil Rami, l'ex d'Iris Mittenaere - qui est actuellement en couple avec Antoine Dupont - a été invité à revenir sur son parcours dans la compétition de M6. Et le danseur professionnel s'est totalement lâché.

Ex-candidat récurrent de Danse avec les Stars, Anthony Colette a fait équipe avec Iris Mittenaere lors de la saison 9. D'ailleurs, le jeune homme de 30 ans a eu une relation amoureuse avec la Miss France et Univers 2016 durant leur collaboration dans l'émission de TF1. Après sa rupture avec Anthony Colette, Iris Mittenaere a refait sa vie. D'ailleurs, elle est désormais en couple avec Antoine Dupont, star du XV de France.

Après Colette, Mittenaere est en couple avec Dupont

Alors que TF1 a décidé de se passer de ses services pour la saison 14 de Danse avec les Stars, Anthony Colette a rejoint M6, participant à la dernière édition des Traitres. Une compétition remportée par Adil Rami. Lors d'un entretien accordé à Télé-Loisirs ce lundi, le danseur professionnel s'est totalement lâché sur son parcours.

«J'aurais pu passer pour un tocard»

« Dans l'émission, vous semblez toujours avoir un coup d'avance sur les traîtres, vous avez fait preuve d'un grand esprit de déduction... Quand je vois les images, je me dis que je n'ai pas été si nul, même s'il y a des choses que j'aurais pu mieux faire. Et je suis fier. Je ne veux pas être vulgaire, mais j'ai eu des cou*lles quand même, parce que j'ai souvent dit ouvertement ce que je pensais. J'aurais pu passer pour un tocard, mais j'avais de bonnes intuitions. Avez-vous des regrets ? J'aurais dû prendre des vêtements beaucoup plus chauds. La Franche-Comté, au mois de décembre, on s'est gelé ! [Il rit.] », a déclaré Anthony Colette.