WWE : Accord trouvé, c’est terminé pour John Cena !

Fin de partie pour John Cena ! De retour à la WWE en septembre, la star du catch va de nouveau s’éloigner des rings après la fin de la grève et la reprise des tournages à Hollywood. Mais The Champ reviendra-t-il encore à son premier amour, lui qui ne cesse de faire des allusions à sa retraite ? Décryptage.

Visage bien connu du catch mais également de la pop culture après ses apparitions dans Fast and Furious, Suicide Squad ou Barbie, John Cena n’en oublie pas son premier amour malgré son succès hollywoodien depuis cinq ans. Ces dernières semaines, les fans de la WWE ont ainsi pu se faire un plein de nostalgie avec les venues hebdomadaires du Champ ’, un retour vers le passé permis par la grève à Hollywood, opposant la Screen Actors Guild (le syndicat des comédiens) et l’AMPTP (l'alliance des producteurs) bloquant tous les tournages en cours.

« Nous avons appelé les personnes compétentes du SAG, et nous avons obtenu l'accord écrit et légal pour revenir à la WWE , détaillait John Cena concernant les conditions de ce retour provisoire. Une fois que j'ai eu cette autorisation, j'ai pu poser la question : "Hé, WWE, est-ce que vous voulez que je revienne et que je passe un peu de temps avec vous ? Et voilà, nous y sommes ». John Cena n’a pas fait les choses à moitié avec une voire deux apparitions par semaine entre le 1er septembre et le 4 novembre dernier, date à laquelle il participait au grand show de la WWE organisé en Arabie saoudite, "Crown Jewel".

Une cuisante défaite pour finir

Samedi, le10sport.com était revenu sur ce qui devait être le dernier match du 16 fois champion du monde à la WWE, avec un choc face à Solo Sikoa. Et la soirée a été difficile pour John Cena, s’inclinant brutalement en une quinzaine de minutes, face à l’un des espoirs de la compagnie âgé de 30 ans. La disette continue pour la star de 46 ans, qui n’a plus remporté un combat télévisé en simple depuis plus de 2000 jours. C’était le 27 avril 2018 contre une autre légende de la discipline, Triple H. Samedi en Arabie saoudite, Cena a rejoint les vestiaire sous une standing ovation sans cacher son émotion, relançant les spéculations sur son avenir dans le catch.

Wow… La correction qu’il a reçue ajoutée à sa sortie. On peut plus que jamais s’interroger sur l’avenir de John Cena dans le catch après #WWECrownJewel pic.twitter.com/r7gs6dqlTb — Bernard Colas (@BernardCls) November 4, 2023

"Crown Jewel" était l’ultime date annoncée par l’organisation reine du divertissement sportif pour son catcheur phare, qui va désormais prendre le large comme c’était attendu. La cuisante défaite de Cena coïncide à quelques jours près à l’annonce de la fin de la grève qui sévissait à Hollywood depuis le 14 juillet dernier, avec un accord de principe trouvé mercredi entre les studios et le syndicat des acteurs. Un retour à la normale est désormais imminent pour les stars de cinéma, avec la reprise des tournages.

Il n’existe alors plus aucun doute sur l’avenir à court terme de John Cena. « J'ai été très clair sur le fait qu'on ne peut pas faire les deux (catcheur et acteur), à cause de l'assurance responsabilité civile. Si j'essayais de jongler avec les deux, ce serait égoïste, car je mettrais beaucoup de gens au chômage s'il m'arrivait quelque chose , reconnaissait-il le mois dernier en conférence de presse, lui qui était engagé sur un projet avant le lancement de la grève. J'ai arrêté le projet dans lequel je travaillais, je ne peux même pas parler de ce projet à cause de la grève, et nous sommes en plein dedans. Dès que je peux reprendre le travail, je le fais. Je ne contrôle rien de tout cela, je croise juste les doigts en espérant qu'ils trouveront une solution. »

📱 John Cena a partagé une image de David Beckham sous le maillot du #PSG, prise le soir de sa retraite, après #WWECrownJewelEst-ce la fin du Champ’ à la #WWE❓😰 pic.twitter.com/A5C4ybI1KA — Bernard Colas (@BernardCls) November 4, 2023

« La fin » : John Cena tease sa retraite à la WWE

Alors qu’il n’est plus catcheur à plein temps depuis 2018, John Cena reviendra-t-il prochainement effectuer une nouvelle pige à la WWE ? La question se pose alors que les deux parties font planer le doute depuis la victoire de Solo Sikoa, présenté après le combat par la voix mythique de la WWE Michael Cole comme celui qui pourrait avoir mis Cena à la retraite. Le principal concerné multiplie pour sa part les publications énigmatiques sur Instagram , publiant quelques minutes après sa sortie des rings, et sans légende, un cliché de David Beckham, maillot du PSG sur le dos, prise le soir de sa retraite en 2013. Mercredi, c’est Babe Ruth qui était mis à l’honneur par la star, une image prise lors de la dernière visite du joueur de baseball au Yankee Stadium avant sa mort. Et ce jeudi, c’est avec le « The End » apparaissant à la fin des épisodes des cartoons Tex Avery que Cena s’est manifesté. Chacun interprétera à sa manière ces messages cryptiques, mais il n’empêche que la fin approche inéluctablement. « Je sais que c’est pour bientôt , rappelait Cena en septembre, au micro de la WWE. Chaque fois que j'ai l'occasion d'aller sur le ring, cela devient de plus en plus spécial. On ne peut pas nier le fait que j'ai 46 ans et que je vais sur 47. Je suis ici depuis plus de deux décennies. »

John Cena’s latest post on Instagram signaling the end of the strike. pic.twitter.com/UrgRHYmpcV — Wrestle Ops (@WrestleOps) November 9, 2023

Partir à la retraite dans la discrétion, en ayant mis en avant l’une des jeunes pousses de la compagnie qui a fait de lui une star, est alors un scénario envisageable pour celui qui laisse son avenir entre les mains de la WWE. « C’est ce que je fais depuis que je suis entré dans ce bâtiment. Cela n'a pas changé , déclarait le natif du Massachusetts avant "Crown Jewel". C'est ma façon de penser, mais elle m'a plutôt bien réussi. Je fais ce qu’on me dit de faire parce que je crois fermement qu'ils font ce qu'il y a de mieux pour les affaires. Quand cela se terminera, et cela se terminera, ce qui sera considéré comme la meilleure chose pour la WWE sera exactement le moment parfait ».