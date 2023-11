Une star de NBA attendue à la WWE, elle n’est pas la seule !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Joel Embiid s’est fait remarquer le week-end dernier en célébrant un panier à la manière de Triple H, ancien catcheur membre du groupe DX bien connu des Américains. Un clin d’oeil qui n’est pas passé inaperçu auprès de celui qui fait désormais partie de l’équipe dirigeante de la WWE, invitant la star des Sixers à participer à WrestleMania. Tyson Fury, Shaquille O’Neal, Mike Tyson… Il est désormais courant de voir les sportifs s’essayer au catch.

Il n’est pas toujours bon d’être fan de catch et de l’afficher, Joel Embiid en a fait l’amère expérience durant la semaine qui vient de s’écouler. Si la discipline reste confidentielle en France, malgré un sursaut de popularité ces dernières années qui pourrait entraîner l’organisation d’un premier pay-per-view de la WWE à Paris en 2024, il est commun de voir certains clins d’œil aux États-Unis. Ainsi, la star des Sixers a décidé dimanche dernier lors de la victoire de son équipe face à Portland (126-98) de rendre hommage au groupe "D-Generation X", composé notamment de Triple H et Shawn Michaels qui a contribué à l’explosion de la WWE (ex-WWF) dans les années 90, en reproduisant la gestuelle mythique de la DX avec ses bras croisés sur le bas-ventre. Une référence qui n’est pas passée auprès de la NBA.

Joel Embiid a été condamné à une amende de 35 000 $ pour sa célébration D-Generation X/Triple H contre les Blazers en #NBA dimancheÇa fait cher l’hommagepic.twitter.com/2Zjix7DF0p — Bernard Colas (@BernardCls) October 31, 2023

Joel Embiid invité à WrestleMania par Triple H

Mardi, la NBA a en effet annoncé avoir décidé de sanctionner Joel Embiid d'une amende de 35.000 dollars pour un geste jugé « obscène » par la ligue professionnelle de basket. Fan de catch, le MVP de la dernière saison paye sa récidive, lui qui avait déjà mimé la DX en début d’année contre les Nets de Brooklyn, avec à la clé une amende de 25 000 dollars. « Ce n'est pas un secret que Triple H est mon gars , s’était-il justifié à l’époque. Évidemment, DX, quand je regardais le catch, c'était mes gars. (…) J’ai eu la balle, je n'ai même pas vu le rebord, et j'ai senti que ça méritait une bonne célébration ».

La nouvelle référence n’a pas échappé à Triple H, le membre de la DX devenu un dirigeant haut placé de la WWE lançant une invitation particulière au Camerounais. « Hey Joel Embiid. Je connais un endroit où tu peux faire ça toute la journée, et tout le monde va adorer. WrestleMania 40 est juste là, à Philadelphie », a lâche l’ancien catcheur sur X (ex-Twitter). L’évènement majeur du catch, que l’on compare au Super Bowl, a justement lieu en Pennsylvanie où évolue le pivot les samedi 6 et dimanche 7 avril. « Oui monsieur ! J’aimerais bien, mais je ne pense pas être à Philadelphie pour ça », a répondu la star des 76ers. L’invitation est en tout cas lancée si Joel Embiid souhaite réaliser l’un de ses rêves et suivre les traces de certains gros noms de NBA.

Yes sir!! I would love to but I don’t think I’m gonna be in Philly for that… #NFL https://t.co/1pEM4iaSTB — Joel Embiid (@JoelEmbiid) November 1, 2023

Shaquille O’Neal, Dennis Rodman, Dwight Howard… Quand les stars de NBA s’essayent au catch

Car l’importante popularité de la WWE aux États-Unis a déjà conduit des stars de NBA à s’essayer au catch, ce sport spectacle où le résultat est bien prédéfini à l’avance mais qui nécessite une préparation physique importante. Shaquille O’Neal est le plus connu à avoir sauté le pas, lui qui a réalisé plusieurs apparitions à la WWE avant de faire un match complet chez la compagnie rivale en 2020, la All Elite Wrestling. La légende de NBA était notamment passée à travers deux tables pour le plus grands plaisir des spectateurs. Avant lui, Dennis Rodman s’était fait remarquer en 1998 en participant à un show de la WCW aux côtés d’Hulk Hogan et de son groupe phare la nWo… en pleine Finales NBA ! Le coéquipier de Michael Jordan n’avait pas hésité à manquer un entraînement avec les Chicago Bulls au lendemain de la troisième rencontre face à Utah Jazz. Une parenthèse catch qui n’avait pas empêché son équipe de remporter 4 des 6 matchs joués dans la série.

Même dans le catch, Shaquille O’Neil ne fait pas les choses à moitié #AEWDyanmite pic.twitter.com/lkBxmmpRLe — Bernard Colas (@BernardCls) March 4, 2021

Dwight Howard est pour sa part allé encore plus loin en s’essayant l’année dernière à quelques exercices de catch en vue d’une réelle reconversion dans le divertissement sportif. En marge de l’événement "SummerSlam" en 2022, l’ancien joueur des Lakers aujourd’hui sans contrat avait été aperçu dans le Tennessee afin de participer à la journée d’essais organisée par la WWE qui sert normalement à tester de jeunes talents. « Je pense que c’est quelque chose qui fait partie de mon avenir. J’adore la WWE, j’adore le catch et je suis tellement reconnaissant d’être là, de voir tout ça, et de passer des essais. J’espère qu’un jour, je serai sur le ring à combattre, à brandir une ceinture. Ce serait incroyable , déclarait Dwight Howard . J’ai encore quelques années devant moi et donc j’aimerais vraiment jouer en NBA et finir ma carrière sur une très bonne note. Et ensuite faire la transition vers le meilleur business au monde, la WWE . »

« La balle est dans son camp , confiait dans les semaines qui ont suivi Triple H, Paul Levesque de son vrai nom, au micro de Sporting News. C'est drôle, dans les conversations que nous avons eues avec Dwight, il était du genre : "Tu sais, je veux vraiment faire ça, je suis sérieux, je veux vraiment faire ça". Nous entendons souvent cela, mais il y a une différence entre dire "je veux le faire" et se donner du mal et travailler pour y arriver. Il est venu à nos essais à Nashville et s'est montré incroyablement divertissant. Il est vraiment motivé pour faire ça, quand il sera partant, il a mon numéro de téléphone. Tout ce qu'il a à faire, c'est de m'appeler, et nous verrons ce qui peut se passer. Et s'il est prêt à s'investir comme le font Logan Paul, Bad Bunny et Tyson Fury, alors c'est parti ».

Tyson Fury a lui aussi fait le show

Comme l’a rappelé Triple H, la WWE a récemment accueilli plusieurs grandes stars de tous horizons qui ont fait sensation. C’est le cas du célèbre influenceur Logan Paul, allant jusqu'à remporter le titre des États-Unis samedi en Arabie saoudite lors de "Crown Jewel" pour son huitième combat en moins de deux ans, ou encore de Bad Bunny, l’un des artistes les plus streamés de la planète dont la passion pour le catch l’a poussé à monter sur le ring à plusieurs reprises, à la grande surprise du public qui a été épaté par son improbable technique.

Moins gracieux mais tout aussi efficace, Tyson Fury avait enlevé les gants de boxe pour enfiler son short de catcheur en 2019 pour un affrontement contre Braun Strowman. Si le divertissement sportif reste décrié en France pour son image fantaisiste, le Gypsy King avait tenu à rappeler une vérité trop oubliée en vantant les qualités nécessaires pour s’imposer dans une telle discipline qui, contrairement aux idées reçues, reste un sport. « Les coups font définitivement mal. Le catch n’est certainement pas truqué , disait Fury à talkSPORT avant même son premier combat. J’ai une épaule et une cheville blessées, et mon dos me tue. Et je ne m’entraîne au catch que depuis une semaine, donc ce n’est définitivement pas du fake. Vous prenez plus d’impacts lors d’un entraînement pour du catch que vous n’en auriez jamais pris sur un ring de boxe. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous briser le cou ou vous infliger de graves dommages. Beaucoup de gars à la WWE ont eu des blessures au cou, des blessures à la colonne vertébrale, alors voilà . »

The #GypsyKing @Tyson_Fury has officially stepped into @BraunStrowman's world. #WWECrownJewel pic.twitter.com/8fY39EhI57 — WWE (@WWE) October 31, 2019