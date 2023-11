Sans l’UFC, Francis Ngannou n’a pas d’option en MMA

Florian Barré

Francis Ngannou a mérité tous les éloges qu'il a reçus après avoir amené Tyson Fury à la décision partagée lors de ses débuts en boxe professionnelle. Pour autant, ce combat a également sérieusement limité ses options de retour en MMA. C’est du moins ce qu’estime Daniel Cormier, ancien champion light heavyweight et heavyweight de l’UFC.

Après la défaite contre Tyson Fury, l’équipe du camerounais Francis Ngannou a demandé à faire un combat contre Jon Jones, voire même d’affronter Stipe Miocic en attendant le retour de ce dernier. Une idée impossible selon Daniel Cormier. Le Hall of Famer de l’UFC l’a indiqué à MMA Fighting : « Ecoutez, quand Tyson Fury et Francis se sont battus, c’était énorme. C’était énorme pour Francis, financièrement et pour son profil, ce qui est la meilleure chose qui puisse arriver. Mais l’UFC va passer à autre chose. Je sais, pour avoir été présent et avoir été impliqué, que personne n’est déçu. »

C’est terminé pour de bon entre Ngannou et l’UFC

Et bien que Dana White eût été surpris de la performance du Predator, Cormier indique que l’UFC n’a jamais vraiment eu peur qu’un combattant s’en aille et qu’un retour du Camerounais n’est pas au programme : « L’UFC s’est construit sur le fait que lorsqu’un gars part, c’est comme si on introduisait quelqu’un de nouveau et qu’il devenait une star. C’est ce qui s’est passé depuis la nuit des temps. Quand Chuck Liddell est parti, tout le monde s’est demandé ce qui allait se passer maintenant. Parce qu’il était le visage de l’UFC. Jon Jones et Ronda Rousey sont arrivés, puis Ronda s’est retirée, et qu’est-ce qui va se passer ensuite ? Conor McGregor arrive. Conor McGregor est parti maintenant et vous avez des gars comme Israel Adesanya et des gars comme Francis. Francis est devenu l’un de ces gars autour desquels les émissions ont été construites parce qu’on pouvait le commercialiser. »

L’UFC n’a plus besoin de Ngannou

Qu'on le veuille ou non, l'UFC est plus grand que Ngannou. Avec un nouvel accord sur les droits de diffusion à l'horizon ainsi que d'énormes accords de sponsoring en place, l'UFC continue de générer des revenus records et a récemment fusionné avec World Wrestling Entertainment pour devenir une société évaluée à plus de 21 milliards de dollars. En d’autres termes, l’UFC ne cessera pas d’avancer simplement parce que Ngannou est parti. « Je pense que la communauté des arts martiaux mixtes dans son ensemble devrait célébrer Francis parce qu’il a très bien représenté l’ensemble du sport dans un territoire inconnu, poursuit Cormier. Mais ce nouveau contrat de télévision va être astronomique. L’accord de 100 millions de dollars avec Bud Light, l’achat de la WWE… Je pense que nous sommes arrivés à un stade où ces types de rivalités n’ont plus autant d’importance pour l’UFC que lorsqu’il s’agissait d’une organisation plus petite qui s’est développée pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Il s’agit d’une entreprise de 5 milliards de dollars… »

Ngannou vs Bader ?