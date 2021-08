Omnisport

Big Tour : 20 millions de Français touchés, succès historique pour la tournée de Bpifrance !

Publié le 25 août 2021 à 9h38 par La rédaction mis à jour le 25 août 2021 à 12h54

La troisième édition du Big Tour a pris fin à Savines-le-Lac au terme d’une tournée de la Relance mémorable. Un nouveau succès pour Bpifrance, qui a pu compter sur la présence de très nombreux membres du Gouvernement et même du Président de la République, Emmanuel Macron.

Les chiffres du Big Tour 2021 sont à l’image de l’effervescence des 24 étapes estivales de cette tournée de la Relance : ils donnent le tournis ! Avec 20 millions de Français touchés durant tout l’été, en présence physique sur le village itinérant qui a parcouru tout le littoral de l’Hexagone du 16 juillet au 20 août, ou sur les plateformes digitales, difficile d’avoir les mots pour décrire l’ampleur d’un tel succès. Mais il faut dire que Bpifrance a une nouvelle fois sorti le grand jeu pour mettre en avant le savoir-faire français, du monde de l’entreprise comme celui du sport. 14 conteneurs installés dans chaque étape pour montrer les talents, l’innovation, l’envie de construire et les énergies créatrices françaises. L’émission « Vive ta ville », avec 558 invités pour raconter, expliquer et témoigner de leur envie d’aller de l’avant. Chaque soir, un concert, avec le chanteur Jérémy Frerot, la troupe Danse Avec les Stars de Fauve Hautot, les talents de The Voice Anik, Robin, Gwendal, et enfin le DJ MICO C. Et sur de nombreuses étapes, des invités de marque. Des Ministres, des Secrétaires d’État mais surtout le Président de la République, Emmanuel Macron, venu sur l’étape de La Londe les Maures.



La dernière étape de ce Big Tour, la plus grande, c'est pour le 7 octobre prochain, à l'Accor Arena de Paris. En attendant, pour revoir le best-of de cette magnifique tournée d'été, c'est par ici.