Foot - PSG

PSG – Malaise : Pochettino monte au créneau pour Neymar !

Publié le 28 avril 2022 à 15h45 par La rédaction mis à jour le 28 avril 2022 à 15h46

Critiqué pour son implication sur le terrain au Paris Saint Germain, Neymar a été ardemment défendu par son entraineur Mauricio Pochettino.

On ne compte plus les détracteurs de Neymar. La star brésilienne du Paris Saint Germain fait très souvent l’objet de nombreuses critiques. L’attaquant est régulièrement reproché d’être absent dans les grands matchs, notamment en Ligue des Champions, et même de ne plus du tout être au niveau pour le football international. Pour autant, l'ancien joueur de Santos convainc pleinement son entraineur au PSG Mauricio Pochettino, qui a évoqué les performances du brésilien en conférence de presse.

« Le talent de Neymar est indiscutable »