OM - Clash : Chambrage, PSG... Pierre Ménès dézingue Dimitri Payet avant le Classique !

Publié le 13 septembre 2020 à 20h45 par La rédaction

Alors que le PSG et l'OM se retrouvent ce dimanche soir, le chambrage de Dimitri Payet après la finale de la Ligue des champions revient au cœur de l'actualité. Invité à s’exprimer sur le sujet, Pierre Ménès a été cash avec le maître à jouer olympien.

Ce dimanche, c’est jour de classique en Ligue 1 ! Trois jours après sa défaite contre le RC Lens (1-0), le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique de Marseille, qui a réussi son retour en Ligue 1 en s’imposant à Brest (2-3) avant la trêve internationale. Une rencontre à la saveur d’ores et déjà particulière en raison des nombreux absents du côté du PSG, parmi lesquels on peut citer Kyllian Mbappé, Marquinhos et Mauro Icardi, positifs au Covid-19. Mais aussi à cause du fameux chambrage de Dimitri Payet à l’encontre du Paris Saint-Germain, en marge de la finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich. Le tacle lancé par l’Olympien n’en finit plus de faire réagir.

« Je trouve ça minable »