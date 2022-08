Foot - Mercato - PSG

Ménès s’enflamme pour la première recrue de l'ère Campos

Publié le 8 août 2022 à 23h00 par Quentin Guiton

Samedi soir, le PSG se déplaçait à Clermont pour son premier match de la saison en Ligue 1. Et le champion de France n’a pas manqué ses retrouvailles, avec une éclatante victoire (0-5). Au-delà du résultat, le PSG version Galtier a séduit dans le contenu proposé. D’ailleurs, Pierre Ménès valide totalement ce PSG new-look et a tenu à mettre en avant un joueur en particulier…

Cet été, le PSG a opéré une grande révolution. Mauricio Pochettino limogé, c’est Christophe Galtier qui a été choisi pour être le nouvel homme fort du club parisien. Et l’entraineur français a rapidement su ce qu’il voulait instaurer au PSG, soit un schéma tactique en 3-4-1-2. Au niveau du recrutement, Luis Campos a aussi été très actif. Le club de la capitale a déjà enregistré les venues de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, en sachant que trois autres recrues sont encore attendues.

PSG : Après le transfert d'Areola, ce club veut dépouiller Galtier https://t.co/Vrb42ifzNc pic.twitter.com/i7fUz3ceOH — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

Le PSG version Galtier cartonne pour ses débuts

Après une présaison convaincante et une démonstration lors du Trophée des champions face au FC Nantes (4-0), le PSG version Christophe Galtier faisait ses grands débuts en Ligue 1 samedi soir face au Clermont Foot. Et les Parisiens ont confirmé leur belle dynamique en balayant les Clermontois (0-5). Mais au-delà de la large victoire, le contenu proposé par les joueurs de Galtier a fortement séduit.

« Un visage que l’on n’a jamais vu l’année dernière »