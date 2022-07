Foot - Mercato - OL

Mercato : Priorité de Sampaoli à l'OM, cet international est proche de l'OL

Publié le 18 juillet 2022 à 21h10 par La rédaction

Un temps espéré à l'OM, Nicolas Tagliafico pourrait prendre la direction du Rhône et de l'Olympique Lyonnais. L'international argentin était l'une des priorités de Jorge Sampaoli lorsque celui-ci était encore à la tête de l'équipe phocéenne. Désormais, c'est vers l'autre Olympique que se dirige le latéral gauche de 29 ans évoluant à l'Ajax Amsterdam.

Toujours à la recherche d'un latéral gauche suite au retour de prêt d'Emerson à Chelsea, l'OL pourrait enrôler Nicolas Tagliafico. La piste menant à l'Argentin serait avancée d'après Foot Mercato . L'OL aurait même abandonné le dossier Pervis Estupinian en raison de la somme réclamée par Villareal.

L'OL veut faire vite pour Tagliafico

Après s'être intéressé à Pervis Estupinian et Alejandro Grimaldo, l'OL souhaite passer à l'offensive pour Nicolas Tagliafaco. Un joueur courtisé par plusieurs clubs dernièrement, puisque son nom avait été évoqué au FC Barcelone mais également à l'Olympique de Marseille, où Jorge Sampaoli, à la recherche d'une alternative à Luan Peres à gauche, voulait miser sur sa bonne relation avec l'international argentin pour l’enrôler. Finalement, l'OM n'était pas parvenu à ses fins, et selon Foot Mercato , l'OL espère désormais boucler ce dossier. Bruno Cheyrou aurait pris contact avec le latéral et ses agents afin de boucler l'opération le plus vite possible.

La fin de la piste Estupinian