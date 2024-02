EXCLU : Ces champions olympiques évoquent un gros problème en France

Jean de Teyssière

Du 26 juillet au 11 août 2024 auront lieu les Jeux olympiques de Paris 2024. La France se prépare à accueillir cet évènement planétaire, notamment concernant les infrastructures. Mais se prépare-t-elle du mieux possible à être performante sportivement ? Fin 2023, Florent Manaudou, médaillé d'or à Londres et d'argent à Rio et Tokyo critiquait sévèrement la politique sportive du pays. En exclusivité pour le10sport.com, Frédérick Bousquet, médaillé olympique du 4x100m à Pékin, abonde en ce sens.

« Emmanuel Macron peut dire ce qu’il veut, ça ne changera pas. Je vais me faire des ennemis, mais on n’est pas un pays de sport. » Sur le plateau de l'émission Quelle Époque ! de France 2 , Florent Manaudou a fortement critiqué la politique sportive d'Emmanuel Macron, le président de la République française.

«Pour préparer des Jeux olympiques, il faut s’y prendre 10-12 ans à l’avance»

Emmanuel Macron avait fixé un objectif pour les sportifs français participant aux Jeux olympiques de Paris 2024 : intégrer le top 5 et donc au moins doubler le nombre de médailles que celles obtenues à Tokyo, en 2021. Des belles paroles, qui ne sont pas accompagnées d'actes, selon le multiple médaillé aux Jeux olympiques, Florent Manaudou, sur le plateau de Quelle Époque ! de France 2 en novembre dernier : « Des médailles, on va en gagner, et certainement plus, mais on a mis des choses en place il y a deux ans. Pour préparer des Jeux olympiques, il faut s’y prendre 10-12 ans à l’avance. J’ai vu les Anglais le faire en 2012. Ils ont mis énormément de choses en place vers 2009-2010 et ils ont explosé en 2016-2020. Est-ce qu’on est en retard ? On verra. Mais on ne peut pas doubler le nombre de médailles juste parce qu’on a mis des choses en place au cours des deux dernières années. Ce n’est pas possible. »

«Coubertin dit que l'essentiel, c'est de participer, alors qu'un Américain aurait dit que l'essentiel, c'est de gagner»