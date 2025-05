Tromperie : Adil Rami balance sur Pamela Anderson

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Invité de Mouloud Achour sur Canal+, Adil Rami a évoqué sa rupture avec l'actrice Pamela Anderson, dont il a partagé la vie entre 2017 et 2019. Le finaliste de l'émission « Danse avec les stars » indique avait trahi l'ancienne star de la série « Alerte à la Malibu ». Il a évoqué ses remords.

Entre 2017 et 2019, Adil Rami a partagé la vie de Pamela Anderson. L’actrice américaine était tombé sous le charme de l’ancien joueur de l’équipe de France après sa victoire au Mondial. Mais très vite, les deux tourtereaux ont décidé de mettre fin à leur histoire. Invité de l’émission Clique, Adil Rami a dévoilé la raison de sa rupture. « J’exclus Pamela Anderson [des mauvais choix de relation NDLR]. Elle a eu des mots un peu durs me concernant, mais je peux la comprendre parce que je l’ai trahie » a-t-il déclaré à Mouloud Achour, qui a cherché à en savoir plus.

« Je l’ai trahie »

« Je l’ai trahie, parce que j’ai dû mentir à tout le monde, parce que j’ai eu peur de sa réaction et de celle de la mère de mes enfants donc j’ai menti aux deux. J’ai caché que je voyais encore la mère de mes enfants, et à la mère de mes enfants, je lui ai dit que je voyais Pamela, mais que ce n’était pas sérieux, parce que je sentais que les deux étaient amoureuses » a confié le finaliste de l’émission Danse avec les Stars.

Ls regrets de Rami

Selon Rami, la pression ressentie à l’OM a certainement influencé son mauvais comportement. « Pamela me mettait sous pression parce qu’elle ne voulait pas que je passe du temps avec la mère de mes enfants, mais j’étais obligé de le faire, parce qu’on avait des enfants en bas âge. C’était une erreur de ma part. J’étais jeune, j’étais complètement perdu. Je jouais à l’Olympique de Marseille . La médiatisation du côté de l’OM est énorme. J’étais en full culpabilité totale, donc j’essayais de mentir pour ne pas faire plus de mal que ça » a confié l’ancien défenseur sur Canal +.