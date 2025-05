«Traître pourri», le coup de gueule contre Adil Rami !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce jeudi, lors de l’émission des Traitres sur M6, Liane Foly a été éliminée. Dans cet épisode, Adil Rami n’aura pas hésité à sacrifier celle qui était traitre avec lui et Sophie Tapie. Un choix fort de la part de l’ancien joueur de l’OM qui a alors déclenché la colère de la principale intéressée, pour qui l’aventure s’est donc terminée.

Commençant à se sentir en danger en tant que traitre sur M6, Liane Foly n’avait pas hésité à balancer les noms de ses deux compères de galère Adil Rami et Sophie Tapie pour se défendre. Mais voilà que ça s’est finalement retourné contre la chanteuse. En effet, ce jeudi soir, Liane Foly a été éliminée des Traitres, son sort ayant notamment été scellé par le vote d’Adil Rami.

Liane Foly éliminée par Adil Rami !

Adil Rami l’avait révélé il y a quelques semaines maintenant, ça a été très difficile pour lui d’éliminer des candidats et candidates lors de l’émission Les Traitres. On l’avait notamment vu en larmes au moment de sacrifier Adeline Toniutti. Mais voilà que Rami n’a cette fois pas hésité à éliminer Liane Foly et ce même si elle était une traitre comme lui dans l’émission de M6.

« Même Adil me lâche »

Liane Foly a donc été lâchée par les traitres, Adil Rami et Sophie Tapie. De quoi la rendre furieuse. « J'hallucine. C'est pas possible, il m'a encore plus enfoncée. Je me sens complètement lésée, abandonnée. Même Adil me lâche. C'est chacun pour soi. Ce sont deux traîtres pourris », a-t-elle balancé sur M6.