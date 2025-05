Trahi par Adil Rami, il dit oui pour rejoindre Miss France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'acteur Francis Huster, récemment aperçu aux côtés d’Adil Rami dans l'émission "Les Traîtres", s'apprête à prendre les rênes du nouveau divertissement de M6, "Murder Party au Musée". Ce jeu d'enquête mêlant mystère et suspense réunira sept célébrités, dont l’acteur François Berléand, la chanteuse Natasha St-Pier ou encore Miss France 2021, Diane Leyre.

L’acteur Francis Huster a marqué les téléspectateurs lors de la dernière saison des "Traîtres", qui s’est achevée samedi dernier sur M6 par la victoire d’Adil Rami, choisi au début du jeu pour tromper les autres candidats, un rôle qu’il est donc parvenu à conserver jusqu’au bout. Francis Huster fait justement partie des victimes de l’ancien joueur de l’OM, ce qui avait déçu les fans du programme à l’époque, tant le comédien s’était montré divertissant. Les patrons de M6 aussi, ont été séduits.

Francis Huster à la tête du prochain divertissement de M6

D’après Le Parisien, Francis Huster a été choisi par la Six pour présenter son nouveau divertissement « Murder Party au Musée », un jeu d’enquête au cours de laquelle sept célébrités devront enquêter sur un faux meurtre commis par l’une d’entre elles. Les acteurs François Berléand et Rayane Bensetti, la chanteuse Natasha St-Pier, l’actrice Lola Dubini, le cuisinier Michel Sarran, l’humoriste Roman Doduik ainsi que Diane Leyre, Miss France 2021, seront au casting de cette première saison.

« Un programme familial, intergénérationnel, qui peut réunir petits et grands »

« Pour incarner Murder Party, il nous fallait une figure à la fois charismatique, familière du public et capable de jouer avec les codes du mystère… Qui mieux que Francis Huster ? Comédien à la carrière exceptionnelle, personnalité incontournable du théâtre et du cinéma français ! », a réagi Pierre Guillaume Ledan, directeur général adjoint des programmes de flux du groupe M6. Et d’ajouter : « On a tout de suite aimé ce format car il coche beaucoup de cases : c’est un concept dans l’air du temps, qui rappelle un célèbre jeu d’enquête mais avec une vraie mise en scène, de l’humour et du suspense. C’est un programme familial, intergénérationnel, qui peut réunir petits et grands autour d’un polar grandeur nature ».