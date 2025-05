«Qu’on en termine» : Adil Rami raconte son calvaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il vient de remporter la quatrième saison des "Traîtres" sur M6, Adil Rami est revenu sur l'intensité de son expérience dans un entretien accordé à Paris Match. L'ancien joueur de l'OM évoque un parcours semé de stress et de dilemmes émotionnels, soulignant la difficulté de maintenir son rôle de "traître" tout en tissant des liens avec les autres candidats.

Grand vainqueur de la saison quatre des "Traîtres", Adil Rami est parvenu à ne pas se faire démasquer par les autres candidats du jeu de M6, l’ancien joueur de l’OM faisant partie des fameux « traîtres » devant éliminer les « loyaux ». Une aventure qui ne fut pas de tout repos pour lui comme il l’explique dans un entretien accordé à Paris Match.

« Je voulais enfin pouvoir être soulagé de mon rôle »

« La finale a été un moment super stressant. Je me souviens d’avoir été très impatient parce que cette journée, je l’avais réussie presque parfaitement : j’avais réussi à rassurer Rose [THR] et j’avais réussi à récupérer la dague [offrant un vote comptant double], j’étais donc très confiant, même si je me rappelle m’être dit, “c’est comme un match de football, il va falloir rester concentré jusqu’au bout”. Mais en vrai, je crois que je voulais vite qu’on en termine, car je voulais enfin pouvoir être soulagé de mon rôle », reconnaît le champion du monde de football dans l’hebdomadaire.

« Je n’étais pas tranquille »

« Cette aventure a été compliquée pour moi, poursuit Adil Rami. J’ai passé mon temps à relativiser en me disant que ce n’était qu’un jeu, mais c’est vrai que de jouer un rôle non-stop pendant plus de 10 jours tout en s’attachant à des personnes que l’on rencontre, c’est difficile. Surtout pour moi qui suis quelqu’un d’hypersensible et qui m’attache très très vite. Plus on avançait et plus c’était compliqué pour moi. J’ai alors tout fait pour éviter que l’on me demande si j'étais un traître et j’ai essayé d’être le plus naturel possible. Le plus difficile, c’est quand un autre joueur me disait qu’il me faisait confiance… Quand on me parlait comme ça, je sentais à l’intérieur de moi que ça vibrait, je n’étais pas tranquille ».