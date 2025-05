«On m'a emmenée aux urgences» : Hospitalisée, son aventure avec Adil Rami ne se passe pas comme prévu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors du tournage de l'émission "Les Traîtres", Sophie Tapie a vécu une expérience éprouvante. Enceinte de sept mois et demi, la fille de l’ancien président de l’OM a été hospitalisée après un rythme exténuant. Ce qui ne l’a pas incité à mettre un terme à cette aventure réalisée notamment au côté d’Adil Rami.

Ancien joueur de l’OM, Adil Rami a retrouvé durant le tournage de l’émission "Les Traîtres" une vieille connaissance en la personne de Sophie Tapie, fille de l’ancien boss emblématique du club phocéen Bernard Tapie. Les deux faisaient partie des fameux « traîtres » ayant pour objectif de tromper les autres candidats. « Je connaissais la famille Tapie, notamment Bernard, mais cela faisait longtemps que je n’avais pas croisé Sophie. Mais le fait d’être tous les deux marseillais, que j’ai connu son père, cela a permis de se faire rapidement confiance », a confié Adil Rami au Parisien.

« Je mettais mon réveil à 5h du matin, pour pouvoir me laver, m'occuper de mon fils, et après aller tourner toute la journée »

Si l’aventure fut déjà éprouvante pour les candidats à en croire les témoignages, Sophie Tapie a en plus participé au tournage en étant enceinte de 7 mois et demi. « J’ai été logée à la même enseigne que tout le monde. Et c'était une envie de ma part. Moi, soit je fais les choses à fond, soit je ne les fais pas. Donc, il n'y avait pas de raison que j'aie un traitement de faveur. Je n'ai jamais été aussi fatiguée de toute ma vie, parce qu'en plus, j'avais mon fils avec moi (César, né en janvier 2024, ndlr). En gros, on rentrait dans la chambre, il était 21h30. Moi, je ressortais (pour le conseil des traîtres, ndlr), il était 22h30. Je rentrais dans ma chambre, il était minuit. Sauf que Nico (Leroy) était dans la chambre à côté. Du coup, je n'osais pas me doucher en rentrant parce que j'avais peur que ça éveille les soupçons. Je mettais donc mon réveil une heure plus tôt, à 5h du matin, pour pouvoir me laver, m'occuper de mon fils, et après aller tourner toute la journée », révèle à PureMédias la fille de Bernard Tapie.

« On m'a emmenée aux urgences »

Un rythme qui a fini par l’épuiser. « J'ai été hospitalisée. On m'a emmenée aux urgences, à 1h30 du château. La personne qui m'a auscultée a dit qu'il était hors de question que je tourne pendant les 24 prochaines heures. Et finalement, j'ai tourné le soir quand même, confie Sophie Tapie. Ils avaient écrit que s'il se passait quelque chose, ils ne seraient même plus assurés de quoi que ce soit parce que médicalement, je n'étais pas apte à tourner. C'est pour ça que j'ai une tache rouge dans l'œil d'ailleurs. C'est la fatigue en fait. J'ai les vaisseaux sanguins qui pètent tellement je suis fatiguée. »