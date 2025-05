«Mieux en couple» : Une célébrité dévoile sa belle relation avec Adil Rami

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de la saison 4 des "Traîtres" sur M6, Adil Rami a trouvé une alliée de choix en Sophie Tapie, fille l’ancien boss de l’OM, qui a joué un rôle décisif dans sa victoire. Les deux candidats, qui devaient tromper les autres célébrités, ont noué une belle relation au cours du tournage.

Adil Rami est sorti vainqueur de la quatrième saison des "Traîtres" sur M6. Adil Rami faisait justement partie des trois candidats ayant pour objectif de tromper les autres participants « loyaux », ce qu’a brillamment fait l’ancien joueur de l’OM aux côtés notamment de Sophie Tapie, avec qui la complicité a été immédiate.

« Nous avons aussi un lien extrêmement fort »

« Sans Sophie, je n’aurais pas gagné cette saison. Comme elle méritait cette victoire, j’ai partagé la somme pour nos deux associations. C’était juste incroyable d’avoir une personne comme elle à mes côtés, a notamment confié Adil Rami dans un entretien accordé à Gala. Sophie a été une partenaire extrêmement intelligente, dominatrice, sûre d’elle et convaincante. On l’a bien compris dans cette saison, elle n’est pas une Tapie pour rien (rires). Nous avons aussi un lien extrêmement fort car j’ai eu la chance de rencontrer son père, qui a fait des choses magnifiques pour l’Olympique de Marseille, et de la connaître un petit peu avant l’émission. »

« A la fin, on ne se parlait qu'avec les yeux »

La fille de Bernard Tapie se montre également sous le charme d’Adil Rami, qu’elle a réellement appris à connaître durant le tournage des « Traîtres » : « Le jeu a renforcé nos liens. Vu le parcours qu'on a fait tous les deux, ça ne pouvait que les renforcer. On a eu chaud tous les deux. Et c'était incroyable, parce qu'avec Adil, à la fin, on ne se parlait qu'avec les yeux. C'est-à-dire qu'on communiquait, j'entendais tout ce qu'il me disait, c'était de la télépathie (rires). Moi, très souvent à la table ronde, je lui envoyais des messages quand je prenais la parole. Par exemple, quand j'explique que Liane nous a accusés, je lui annonce devant tout le monde à la table ronde. Je le regarde d'une manière qui veut dire "vas-y, tu as compris ce qu'il faut qu'on fasse" (à savoir éliminer Liane Foly, pourtant traître, ndlr). Mais de toute façon, Adil et moi, on était mieux en couple qu'en trouple (rires). »