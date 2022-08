Foot - Mercato

Skriniar, Xavi Simons, Alvaro… Toutes les infos mercato du 9 août

Publié le 9 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Un transfert imminent pour Skriniar ? La réponse

Toujours à la recherche d'un défenseur central sur ce mercato, Luis Campos ne lâche rien pour le transfert de Milan Skriniar vers le PSG. Néanmoins, le Slovaque serait encore loin de quitter l'Inter Milan pour rejoindre les champions de France. En effet, ce mardi, pour L'Equipe , le PSG a démenti une offre imminente pour Skriniar. De même, l'Inter Milan a expliqué ne plus avoir de nouvelles de la part du club de la capitale. Cela pourrait donc se compliquer et en parallèle, Luis Campos garderait une autre option sous le coude.



PSG : Le retour de Xavi Simons déjà prévu ?

Cet été, Xavi Simons a donc décidé de quitter le PSG. Le Néerlandais n'a finalement pas voulu prolonger avec le club de la capitale, préférant s'engager avec le PSV Eindhoven, où il s'est engagé jusqu'en 2027. Toutefois, on pourrait rapidement revoir le Néerlandais au PSG. En effet, selon les informations de L'Equipe , les champions de France penseraient sérieusement à faire revenir Xavi Simons l'été prochain, profitant d'une clause dans son contrat obligeant le PSV à discuter d'un transfert à partir de 4M€.



OM : Déjà un retour en Ligue 1 pour Alvaro Gonzalez ?

Entre l'OM et Alvaro Gonzalez, l'histoire a donc pris fin il y a quelques jours. Au terme d'un long feuilleton, l'Espagnol a fini par voir son contrat être résilié par le club phocéen. Désormais, le défenseur central est libre et recherche un nouveau club. A en croire les informations de RMC , Alvaro Gonzalez pourrait bien continuer en France puisqu'une piste mènerait en Ligue 1. A côté de cela, il aurait la possibilité de rejoindre Galatasaray ou Valence.



