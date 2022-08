Foot - Mercato

Neymar, Ruiz, Silva... Toutes les infos mercato du 6 août

Publié le 7 août 2022 à 12h00 par La rédaction mis à jour le 7 août 2022 à 12h08

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Vinicius Jr fait une annonce retentissante sur son avenir

Alors que le PSG aurait pensé à lui pour renforcer son attaque cet été, Vinicius Jr ne compte en aucun cas quitter le Real Madrid, comme il l'a expliqué lui-même : « J’admire les joueurs qui ont accompli tant de choses dans ce club, le plus grand du monde. Bien sûr, je veux continuer à gagner ici et jouer longtemps pour gagner autant qu'eux. Gagner cinq ou six Ligues des champions et être aussi influent que certains des meilleurs joueurs qui ont porté le maillot de Madrid ».



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Le Barça ne lâche rien pour Bernardo Silva

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos rêve d'accueillir Bernardo Silva au PSG. Toutefois, le nouveau conseiller football du PSG doit se frotter au FC Barcelone sur ce dossier. D'ailleurs, le Barça de Xavi s'activerait en coulisses pour boucler le transfert de Bernardo Silva.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG a bouclé le transfert de Fabian Ruiz

Malgré les signatures de Vitinha et de Renato Sanches, Luis Campos voudrait toujours étoffer le milieu de terrain de Christophe Galtier. Dans cette optique, le conseiller football du PSG aurait identifié le profil de Fabian Ruiz. Un joueur qui est dans le viseur du PSG depuis avril 2020, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. D'ailleurs, Luis Campos aurait d'ores et déjà bouclé le transfert de Fabian Ruiz d'après Il Corriere dello Sport .



Pour plus d'informations, cliquez ici

Neymar veut à tout prix rester au PSG