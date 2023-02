Messi, Ziyech, Gignac… Toutes les infos mercato du 3 février

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes mardi soir, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Gros froid pour la prolongation de Messi

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi négocie une prolongation avec Luis Campos conformément aux révélations du 10sport.com , mais un doute s'installe dans ce feuilleton. Dans un entretien accordé à Olé , l'attaquant argentin sème le trouble pour son avenir : « Je vais avoir 36 ans, la fin de ma carrière approche. Je ne sais pas ce que je vais faire, tout dépend de plusieurs choses », indique Messi. Une tendance confirmée par Gaston Edul, journaliste à TyC Sports , dans un live Twitch , qui assure que les négociations se passent difficilement avec le PSG : « Ces réunions sont retardées, et si elles sont retardées ce n'est pas à cause du PSG, c'est à cause de Messi. Il y a clairement une situation de doute », explique-t-il.



PSG : Un départ de Chelsea toujours à l'étude pour Ziyech

Malgré l'accord trouvé entre le PSG et Chelsea et sa visite médicale validée, Hakim Ziyech n'a pas pu bouclé son arrivée en prêt dans les derniers instants du mercato hivernal en raison d'un souci de timing dans la validation des documents auprès de la LFP. Mais l'attaquant marocain pourrait tout de même quitter les Blues ... Selon 90min , Chelsea garde la porte ouverte pour Ziyech et aurait autorisé le Marocain à se trouver un nouveau club dans les pays où le mercato hivernal n'a pas encore fermé ses portes.



Gignac prolonge aux Tigres

André-Pierre Gignac a officialisé ses dernières heures sa prolongation de contrat jusqu'en 2025 avec les Tigres de Monterrey : « Je vous écris avec de grandes nouvelles. Aujourd'hui, c'est avec joie que je vous annonce que je reste à Tigres jusqu'en 2025. Le club, l'encadrement, les joueurs et surtout vous m'avez donné la confiance nécessaire pour continuer à me battre jour après jour avec les couleurs de cette grande institution », a lâché l'ancien buteur de l'OM, âgé de 37 ans, qui va donc finir sa carrière au Mexique.



Le PSG songe à Osimhen

Selon les révélations d' ESPN , le PSG a une nouvelle piste XXL en tête pour l'été prochain : Victor Osimhen. Le buteur nigérian cartonne à Naples, un profil que connait particulièrement bien Luis Campos puisqu'il avait été à l'origine de son arrivée au LOSC, en 2019. Naples aurait fixé le prix de départ d'Osimhen à hauteur de 100M€. À noter que Manchester United est également à l'affût dans ce dossier.



