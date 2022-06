Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Un transfert à 116M€ est annoncé pour Tchouaméni !

Publié le 7 juin 2022 à 22h15 par La rédaction

Annoncé avec insistance au Real Madrid, le milieu de terrain de l’AS Monaco Aurélien Tchouaméni a trouvé un accord avec la Maison Blanche, malgré l’intérêt du PSG. L’officialisation de l’arrivée de l’international français en Espagne ne devrait plus tarder, alors que les chiffres mirobolants de son transfert ont été dévoilés.

Désireux de renforcer son entrejeu, le Paris Saint-Germain souhaitait frapper fort sur le marché des transferts en enrôlant le milieu de terrain de l’AS Monaco Aurélien Tchouaméni, malgré la féroce concurrence du Real Madrid dans ce dossier. S'il se montraient plutôt confiants quant à une arrivée de l’international français, les dirigeants du PSG vont bien essuyer un échec puisque Tchouaméni prend le chemin de la capitale espagnole comme l'ont annoncé plusieurs médias ce mardi. Et l'arrivée du joueur serait désormais imminente.

Officialisation imminente pour Tchouaméni au Real