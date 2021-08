Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est prévu pour Lionel Messi !

Publié le 10 août 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 10 août 2021 à 14h36

Alors que Lionel Messi est maintenant tout proche de signer au PSG, le club de la capitale ne devrait pas avoir de mal à rentabiliser son arrivée.

La venue de Lionel Messi à Paris est maintenant imminente ! Comme rapporté par tous les médias sur place à Barcelone, l’international argentin a embarqué dans son jet et a pris la direction de la capitale française. Au programme du jour : visite médicale et signature de son contrat de deux ans avec le PSG avec une année supplémentaire en option. Ce bail sera assorti d’un salaire fixé à 25 M€/an net hors bonus, et de 35 M€/an avec bonus. Une somme conséquente qui pèsera bien entendu très lourd dans la masse salariale de l’écurie parisienne. Seulement voilà, malgré son coût élevé, Lionel Messi ne devrait pas trop étouffer financièrement le PSG, bien au contraire même.

Tout le monde va se ruer sur Lionel Messi !