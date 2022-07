Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Le transfert de Lewandowski bientôt réglé pour 50M€ ?

Publié le 13 juillet 2022 à 10h30 par Amadou Diawara mis à jour le 13 juillet 2022 à 10h31

Désireux de quitter le Bayern dès cet été, Robert Lewandowski serait suivi de près par le PSG et le FC Barcelone. Alors qu'il aurait les faveurs du Polonais, Xavi pousserait actuellement pour rafler la mise et serait confiant sur ce dossier. D'ailleurs, le club blaugrana aurait lancé une nouvelle offensive à hauteur de 50M€, hors bonus, pour le transfert de Robert Lewandowski.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski aurait décidé de plier bagages dès cet été. En effet, le buteur polonais estimerait qu'il est temps pour lui de changer d'air après huit années passées à Munich. Conscients de la situation, le PSG et le FC Barcelone seraient à l'affût pour boucler le transfert de Robert Lewandowski. Mais malheureusement pour le club emmené par Christophe Galtier, la star du Bayern aurait choisi de signer au Barça.

Mercato - PSG : Deux joueurs de Ligue 1 veulent absolument rejoindre Galtier et Campos https://t.co/AkaeMPXI0u pic.twitter.com/vdgcMf2A4l — le10sport (@le10sport) July 13, 2022

Le Barça a formulé une nouvelle offre à 50M€ pour le transfert de Robert Lewandowski

Malgré l'intérêt du PSG, et d'autres écuries européennes, Robert Lewandowski n'aurait d'yeux que pour le FC Barcelone aujourd'hui. D'ailleurs, son transfert vers le Camp Nou pourrait se concrétiser cette semaine, puisque le club catalan aurait formulé une nouvelle offre à hauteur de 50M€, hors bonus, au Bayern selon RMC Sport .

Le Bayern veut boucler le dossier Lewandowski d'ici samedi

D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter , la direction du FC Barcelone pousserait actuellement pour boucler le transfert de Robert Lewandowski et serait confiante sur ce dossier. Et à en croire le journaliste italien, les prochains jours devraient être clés pour le club emmené par Xavi et le buteur polonais. Surtout que le Bayern et le Barça voudraient en finir avant la fin de cette semaine.

Le Barça attend Lewandowski ce week-end pour la tournée à Miami