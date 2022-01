Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara annonce son départ !

Publié le 22 janvier 2022 à 9h10 par A.C.

En fin de contrat, Boubacar Kamara est finalement sorti du silence et a clairement parlé d’un départ imminent de l’Olympique de Marseille.

C’est un dossier sensible dont Pablo Longoria se serait bien passé. Formé à l’Olympique de Marseille est très important dans l’équipe ces dernières années, Boubacar Kamara se rapproche dangereusement de la fin de son contrat et une prolongation semble désormais compromise. Ainsi, Longoria aurait pris la décision de le vendre en ce mercato hivernal et une piste s’est rapidement confirmée, avec l’AS Roma. A la recherche de renforts, José Mourinho aurait glissé le nom de Kamara à son directeur sportif et des négociations poussées auraient actuellement lieu avec l’OM, qui pourrait finalement tirer un minimum d’argent de ce départ.

« Quitter Marseille a été une décision difficile à prendre, mais c’est un bien pour la suite de ma carrière »