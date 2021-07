Foot - Mercato - OM

Mercato - Officiel : Une 7ème recrue pour l’OM !

Publié le 14 juillet 2021 à 17h21 par La rédaction mis à jour le 14 juillet 2021 à 17h27

Après avoir évolué sous les ordres de Jorge Sampaoli à Santos, Luan Peres va désormais le retrouver à l’OM.

Depuis le début du mercato estival, l’OM a enregistré 6 recrues. Et depuis ce mercredi, elles sont désormais au nombre de 7. En effet, après l’arrivée de Leonardo Balerdi, c’est Luan Peres qui a rejoint le club phocéen pour renforcer la défense centrale. A 26 ans, le Brésilien, qui évoluait précédemment à Santos, était réclamé par Jorge Sampaoli, qui l’avait recruté au Brésil. Voilà les deux hommes de nouveau réunis et ils travailleront désormais ensemble à l’OM. Et c'est un contrat de 4 ans que Luan Peres a paraphé.