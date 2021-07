Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Sergio Ramos s’engage au PSG !

Publié le 7 juillet 2021 à 20h12 par H.G. mis à jour le 7 juillet 2021 à 20h13

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG depuis plusieurs jours, Sergio Ramos a officiellement rejoint le club de la capitale ce mercredi.