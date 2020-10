Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le train est passé pour ce chouchou de Messi !

Publié le 20 octobre 2020 à 22h30 par A.C.

Le FC Barcelone a longtemps espéré pouvoir recruter Lautaro Martinez lors du dernier mercato, mais les choses semblent définitivement compromises.

Il avait tout du coup en or. Jeune, talentueux et surtout sponsorisé par Lionel Messi lui-même, Lautaro Martinez avait tout pour réussir au FC Barcelone. L'attaquant de l'Inter a fait les choux gras de la presse catalane, puisqu’il a plusieurs fois fait la Une de Sport ou encore de Mundo Deportivo . Le mercato a pourtant fermé ses portes et jamais le Barça n’a vraiment semblé en mesure de pouvoir recruter l’Argentin... qui semble se diriger vers une prolongation de contrat à l’Inter !

Lautaro Martinez a tourné la page Barça