Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vente, Cambodge... Les zones d'ombre de ce projet à 100M€ !

Publié le 2 octobre 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Membre de la famille royale du Cambodge, Norodom Ravichak s'est porté candidat pour racheter l'ASSE. Cependant, plusieurs zones d'ombre planent sur ce projet.

Le processus de vente de l’ASSE suit son cours. Comme indiqué récemment par Amazon Prime, le cabinet KPMG, mandaté par le club pour sélectionner les meilleurs projets, a retenu quatre candidatures. Celui porté par Olivier Markarian a retenu l’attention de Roland Romeyer, président du Directoire. Par ailleurs, un projet américain mené par Terrapin Partners, un autre qui demeure assez mystérieux, et le projet porté par Norodom Ravichak ont été sélectionnés. Prince cambodgien, ce dernier s’est porté officiellement candidat au rachat de l’ASSE dans un entretien à RFI : « Il est exact que je me suis porté officiellement candidat à la reprise de l’AS Saint-Étienne. Je ne viens pas pour réaliser une opération financière. Je souhaite m’investir à long terme et prendre soin de l’ASSE. Si nous nous entendons, j’apporterai des moyens suffisants pour réaliser ces ambitions et permettre à Saint-Étienne de retrouver sa splendeur ». Selon plusieurs médias, Ravichak est prêt à dépenser la somme de 100M€ pour mettre la main sur l’ASSE. Mais de nombreuses zones d’ombre planent sur ce projet notamment concernant la provenance de ces fonds.

« Lorsque cela commence comme ça, ce n'est pas bon signe »

Journaliste, Romain Molina a tenté de déterminer la provenance de ces fonds. « Il y a le prince cambodgien dont le nom est sorti. J'ai parlé aux gens qui sont autour de lui. Plus précisément une personne m'a contacté pour avoir des informations. On a ensuite parlé ensemble du projet. J'ai demandé d'où provenaient les fonds ? : "C'est des fonds chinois". Est-ce que ce sont des fonds chinois actuellement en Chine, ou ailleurs ? Parce que vu les investissements foot de la Chine sur l'étranger, je ne pense pas qu'ils vont sortir pour acheter un club. L'interlocuteur me répond "on ne sait pas, c'est le problème". Derrière ça, l'autre personne connaissant ce projet me dit qu'il s'agit de fonds du Luxembourg. Déjà, lorsque cela commence comme ça, ce n'est pas bon signe » a-t-il confié lors d’un entretien accordé à Gone Back TV . Chargé par le club de communiquer sur sujet, l’ancien journaliste Patrick Chêne avait d’ailleurs indiqué que Norodom Ravichak n’avait pas accès à la data-room et ne peut donc formuler aucune offre. « Les Cambodgiens sont rentrés dans la course, mais d'autres candidats sont par exemple certains, eux, d'avoir accès à ces données dans les heures qui viennent » avait-il confié le 24 septembre prochain.

Le rôle des frères Bessedik pose questions