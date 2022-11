Mercato : Après sa prolongation, Mbappe sème la pagaille au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En mai dernier, le PSG réalisait un joli coup en prolongeant le contrat de Kylian Mbappé, annoncé comme la grande priorité du Real Madrid. Mais à quel prix... Au-delà de l'aspect financier, de nombreux privilèges ont été accordés à l'international français. Et ces avantages feraient parler dans le vestiaire parisien.

Le 21 mai dernier, Kylian Mbappé posait tout sourire aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi. Il venait de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2024 + une année en option. Pour empêcher sa star de filer au Real Madrid, le club parisien n'a pas lésiné sur les moyens. Mbappé devrait toucher 630M€ brut en trois ans. Mais les responsables du PSG lui ont aussi promis de nombreux avantages, comme par exemple celui de tirer les penaltys.

Des tensions avec Neymar

Une promesse, qui a provoqué l'affaire du penaltygate le 13 août dernier. Mbappé s'était brouillé avec Neymar, performant dans cet exercice. Quelques jours plus tard, le Français n'avait pas nié quelques tensions avec son coéquipier. « Mais nous avons toujours eu des moments comme celui-ci où nous avons parfois eu des moments un peu plus frais et des moments un peu plus chauds. Il y a des moments, vous verrez, où nous sommes les meilleurs amis et parfois nous ne parlons pas beaucoup, la nature de notre relation est comme ça » avait déclaré Mbappé.

Trop de privilèges pour Mbappé ?

De manière générale, la façon dont Kylian Mbappé est mis sur un piédestal depuis sa prolongation agacerait le vestiaire du PSG. Selon les informations de L'Equipe , certains joueurs estiment que le joueur a obtenu trop de pouvoir en interne, ce qui entraîne une certaine crispation.

La nomination de l'un de ses proches ne passe pas