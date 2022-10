Foot - Mercato

Kimpembe, Vinicius Jr, Marquinhos... Toutes les infos mercato du 28 octobre

Publié le 28 octobre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Ça s'active pour la prolongation de Presnel Kimpembe

Lié avec le PSG jusqu'en 2024, Presnel Kimpembe pourrait continuer son aventure au sein de son club formateur au-delà de cette date. En effet, L'Equipe a confirmé les informations du 10sport.com , expliquant que les discussions avançaient actuellement en coulisses entre l'international français et sa direction en vue d'une prolongation. Celle-ci ne devrait toutefois pas intervenir avant la Coupe du Monde.



EXCLU - FC Nantes : Un ancienne gloire du club pour l’après Kombouaré ?

Ces dernières semaines, la pression s'est accentuée à Nantes pour Antoine Kombouaré. S'il est actuellement l'entraîneur des Canaris, la question est de savoir jusqu'à quand le restera-t-il... Waldemar Kita va-t-il céder et se séparer de Kombouaré comme il en a eu l'habitude avec ses anciens entraîneurs ? Au FC Nantes, on se prépare à tout. Ainsi, selon les informations du 10sport.com , la piste menant à Stéphane Ziani, ancien de la maison, a pris de l'ampleur en interne. Il pourrait ainsi être le successeur d'Antoine Kombouaré...



Real Madrid : La révélation de la presse espagnole sur Vinicius Jr

Alors que Vinicius Jr ne cesse de progresser et d'impressionner au Real Madrid, la Casa Blanca aurait d'ores et déjà réglé la question de l'avenir du Brésilien. Alors que le protégé de Carlo Ancelotti est aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2024, la question de sa prolongation serait bouclée. Selon les informations de AS , un accord sur un nouveau contrat allant jusqu'en 2027 aurait été trouvé avec Vinicius Jr. Le Real Madrid n'atteindrait maintenant plus que le bon moment pour officialiser cela.



PSG : Le Qatar rêve d'un coup XXL avec ce crack, le Real Madrid contre-attaque

Nouvelle coqueluche du football brésilien, Endrick fait saliver les plus grands cadors du Vieux Continent. Et alors que le PSG aurait déjà dégainer pour le crack de Palmeiras, le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot. Ainsi, selon les informations de Marca , les Merengue s'apprêteraient à formuler une offre dans les prochains jours pour recruter le Brésilien. Après Vinicius Jr et Rodrygo, l'opération pourrait alors être répétée avec Endrick, dont l'entourage aurait déjà visité certains logements dans la capitale espagnole.



PSG : Verratti, Marquinhos... Les grandes manoeuvres sont lancées au PSG