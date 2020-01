Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : 30 millions pour Reinier Jesus !

Publié le 3 janvier 2020 à 20h16 par Alexis Bernard mis à jour le 3 janvier 2020 à 20h19

Le premier gros coup de l’année 2020 est en train de se finaliser du côté du Real Madrid avec la signature de Reinier Jesus.