Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Zéro offre, zéro discussion… M'Baye Niang veut rester

Publié le 9 mai 2020 à 18h30 par Alexis Bernard

Sur les tablettes de l’OM, M'Baye Niang n’a reçu à ce jour aucune proposition. Et la présence de Rennes en Ligue des Champions la saison prochaine lui donne clairement envie de rester.

Son retour en Ligue 1 est un succès. Et ce n’était pas gagné pour un M'Baye Niang parti chercher la gloire en Italie à l’âge de 18 ans. Prometteur au Milan AC, l’attaquant sénégalais n’a ensuite pas réussi à confirmer son talent, ne passant pas la barre des 10 buts par saison dans les différents clubs qu’il a connus. Prêté à Rennes en 2018-2019, M'Baye Niang trouve enfin l’équilibre qui lui manquait. Et sans son efficacité sur le front de l’attaque rennais, l’équipe de Julien Stéphan n’aurait certainement pas accroché un ticket pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Une qualification européenne qui pourrait d’ailleurs beaucoup compter dans sa décision à venir. En effet, M'Baye Niang est un garçon très courtisé. Et les clubs, français et étranger, ont de quoi faire saliver.

Personne n’a rien dégainé pour Niang

Pisté par l’Olympique de Marseille, M'Baye Niang est également la cible de Lyon. Si Moussa Dembele se retrouve vendu cet été, ce qui est fort probable au regard des nombreux intérêts dont la gâchette lyonnaise fait l’objet (il est sur la short-list d’Arsenal et de Manchester United), M'Baye Niang fait partie des pistes gones, au même titre que Jean-Philippe Mateta (Mayence) et Odsonne Edouard (Celtic Glasgow). Selon nos informations, de vifs intérêts proviennent également de clubs espagnols, venus à son chevet ces dernières semaines. Mais que ce soit l’OM, l’OL ou ces écuries de Liga, aucune n’a encore dégainé d’offre.



S’il est vrai que l’OM est fortement intéressé par M'Baye Niang, l’écurie phocéenne n’a même pas démarré de discussion pour l’attaquant rennais. Et au regard de la situation économique du club, on voit mal comment Andoni Zubizarreta pourrait envisager quoi que ce soit à court terme. L’OM doit d’abord vendre, bien et beaucoup, pour pouvoir se dégager un début d’enveloppe pour son recrutement. Et pour M'Baye Niang, il va falloir être armé… Rennes ne le laissera clairement pas partir, sauf en cas de très grosse offre. Et des grosses offres, l’OM a très, très peu de chance d’en faire ces prochains mois. Par ailleurs, la perspective d’un départ cet été n’est pas une évidence pour M'Baye Niang, bien au contraire. La perspective de disputer la Ligue des Champions avec Rennes le séduit fortement. Partir pour un nouveau challenge à l’étranger, lui qui a déjà connu l’Italie et l’Angleterre dans sa jeune carrière, n’est pas forcément dans ses plans. Une troisième saison consécutive en Bretagne le tente fortement. Encore plus avec la petite musique de la Ligue des Champions au Roazhon Park…