Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Montpellier discute avec Stambouli !

Publié le 22 juillet 2021 à 14h20 par Alexis Bernard mis à jour le 22 juillet 2021 à 14h22

En quête d’un nouveau profil au poste de milieu de terrain défensif, Montpellier envisage le retour de Benjamin Stambouli et échange avec l’ancien joueur du PSG.

Ça bouge à Montpellier ! En plus de l’arrivée imminente de Mamadou Sakho, un autre ancien joueur du PSG pourrait débarquer au sein du club héraultais cet été selon nos informations : Benjamin Stambouli. Libre depuis sa fin de contrat avec Schalke 04, le milieu de terrain de 30 ans échange avec le MHSC dans l’optique d’un retour au sein de son club formateur. Stambouli viendrait succéder à Jordan Ferri, pisté par l’OGC Nice. Par ailleurs, en plus de boucler l’arrivée de Sakho en défense centrale, Montpellier échange également avec Jemerson, l’ancien Brésilien de l’AS Monaco.