Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo prend déjà les choses en main à Manchester United !

Publié le 4 septembre 2021 à 19h00 par A.C.

Arrivé en provenance de la Juventus en toute fin de mercato, Cristiano Ronaldo semble prêt à ouvrir un nouveau chapitre avec Manchester United.

Quand il est parti en 2009, il était l’un des meilleurs joueurs au monde. Douze années ont passées, Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United... et reste l’un des meilleurs joueurs de la planète football. A la Juventus il a continué à écrire sa légende et s’il n’a pas réussi à décrocher une sixième Ligue des Champions, il a continué à allonger sa liste de records et de titres. En douze ans, Manchester United a toutefois beaucoup changé. Le club qui visait les plus grands objectifs chaque saison a disparu au fil du temps et c’est désormais à Cristiano Ronaldo de redorer le blason des Red Devils .

« Ronaldo a parlé à Bruno Fernandes et lui a dit de dire aux autres joueurs qu'ils devaient gagner cette année »