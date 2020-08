Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 9 août 2020 à 20h30 par A.C.

Apparemment plus très heureux à la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait dire oui à un transfert au Paris Saint-Germain. Mais qu’en est-il vraiment de ce qui pourrait être l’un des plus grands coups de Leonardo ?

Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain, tout le monde en rêve. Pas seulement les supporters parisiens, puisque n’importe quel amateur de football aimerait voir le quintuple Ballon d’Or former un trio incroyable, avec Neymar et Kylian Mbappé. A en croire France Football , c’est réalisable. Cristiano Ronaldo ne dirait en effet pas non à un transfert au PSG, un club aux grandes ambitions, tout comme lui. Foot Mercato annonce même ce dimanche que des discussions auraient déjà débuté entre Leonardo, directeur sportif du PSG et Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo. Si cette opération venait à se concrétiser, aucun doute que le Paris Saint-Germain serait catapulté parmi les grands favoris de la Ligue des Champions, la saison prochaine.

Cristiano Ronaldo, pas vraiment sur le départ ?

Mais peut-on vraiment y croire ? Pour La Gazzetta dello Sport , c’est non. En Une du célèbre quotidien sportif italien, on nous apprend que Cristiano Ronaldo restera à la Juventus la saison prochaine. Il n’y aurait aucune véritable volonté de la part du Portugais, de quitter son club actuel. La Gazzetta dello Sport explique d’ailleurs que Cristiano Ronaldo se voit totalement dans le projet de la Juventus, un club ambitieux, capable à priori de se jouer la plupart des titres majeurs sur une saison. Il a deux années de contrat, est heureux à Turin, se plait en Serie A et n’aurait donc aucune raison de partir au Paris Saint-Germain.

« Cristiano Ronaldo est un pilier de la Juve »