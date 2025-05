L’immense perte d’Adil Rami à Danse avec les Stars !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A première vue, on n’aurait pas pensé qu’Adil Rami pouvait aller si loin dans Danse avec les Stars. Accompagné d’Ana Riera, l’ancien joueur de l’OM a finalement surpris tout le monde avec une progression fulgurante. Rami s’est ainsi hissé jusqu’en finale de l’émission de TF1. Ayant multiplié les efforts pour y arriver, il a d’ailleurs perdu énormément de poids à cette occasion.

« On a quand même Florent Manaudou et Adil Rami qui arrivent maintenant en finale, alors qu’ils sont, honnêtement, parmi les pires danseurs que j’ai pu voir commencer Danse avec les stars ». Au début de l’aventure Danse avec les Stars, Chris Marques, juré de l’émission de TF1, n’aurait donc pas mis une pièce sur Adil Rami. L’ancien joueur de l’OM a finalement déjoué tous les pronostics. Au terme d’un travail acharné avec sa danseuse, Ana Riera, Adil Rami a réussi à livrer des performances époustouflantes lui permettant donc d’atteindre la finale de DALS, où il a terminé 3ème derrière Florent Manaudou et Lénie.

« J’ai perdu combien de kilos pendant DALS ? 8 kilos »

Mais pour atteindre ce niveau et ce stade de la compétition, Adil Rami n’a pas compté ses efforts dans Danse avec les Stars. L’ancien joueur de l’OM s’est ainsi énormément dépensé, ce qui lui a fait perdre beaucoup de poids. « J’ai perdu combien de kilos pendant DALS ? 8 kilos », a-t-il révélé sur Instagram. Il faut dire qu’Adil Rami s’entraînait de longues heures pour DALS, bien plus que quand il était joueur de football professionnel : « 4 à 7h par jour pour la danse. 3h par jour + ou - pour un footballeur pro ».

« Je peux dire que je suis tombé amoureux de la danse »

Adil Rami s’est donc pleinement investi dans l’aventure Danse avec les Stars, avec une conséquence pour le moins inattendue. En effet, le partenaire d’Ana Riera l’a avoué au cours de l’émission : il est tombé amoureux de la danse. « Je suis tombé amoureux de la danse. Autant d’affection et d’amour pour la danse, qui l’aurait cru ? J’aime tellement interpréter, j’aime tellement être synchro avec la musique. L’intensité qu’il y a, la compétition. Je n’ai vraiment pas envie que ça s’arrête. (…) Je peux dire que je suis tombé amoureux de la danse. J’ai dévoilé mes émotions, mon histoire. Chose que l’on ne fait pas en tant que sportif », avait ainsi reconnu Adil Rami.