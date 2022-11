Foot - PSG

PSG : Real Madrid, C1... Benzema réagit à cette échange surréaliste avec ce rappeur

Publié le 4 novembre 2022 à 19h45

Le 9 mars dernier, Karim Benzema claquait un triplé face au PSG et éliminait à lui tout seul l'équipe parisienne. Le buteur avait prédit cette performance quelques jours plus tôt au rappeur Niska. Huit mois après cet épisode, l'attaquant du Real Madrid est revenu sur cet échange et sur ses messages avant le huitièmes de finale retour de Ligue des champons.

Mal en point en huitièmes de finale retour de Ligue des champions en mars dernier, le Real Madrid avait été sauvé par Karim Benzema. Mené par le PSG sur sa pelouse, l'international français avait claqué un triplé et envoyé son équipe en quarts de finale, puis vers la victoire.

L'échange entre Benzema et Niska avant le match retour

Quelques jours avant le match retour, Karim Benzema avait annoncé son carton à Niska. « Ils vont rien faire du tout » avait répondu le joueur du Real Madrid au rappeur, qui lui avait lancé un avertissement après la bonne prestation du PSG au match aller (victoire 1-0).

« On savait qu’il allait se passer des choses »