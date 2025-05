Adil Rami : Son incroyable aventure avec les stars du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi, la Ligue 1 a publié une vidéo mettant en scène les deux anciens footballeurs Eden Hazard et Adil Rami, accompagnés de l’humoriste Malik Bentalha. Dans ce « Tribunal du dribble », les trois hommes ont « jugés » les trois plus gros coupables de cette saison en France : Rayan Cherki (OL), Désiré Doué et Ousmane Dembélé (PSG).

La saison de Ligue 1 touche à sa fin. Samedi prochain auront lieu les derniers matchs d’un exercice 2024-2025 qui aura largement été marqué par la domination sans faille du PSG. Invaincu pendant très longtemps, le club parisien a été sacré champion de France pour la 13ème fois de son histoire, sans jamais donner l’impression de pouvoir être inquiété.

Adil Rami, Eden Hazard, et Malik Bentalha mis à l’honneur par la Ligue 1

Mené d’une main de fer par Luis Enrique, le PSG a également su compenser le départ de Kylian Mbappé par un collectif puissant. Néanmoins, certaines individualités se sont distinguées à Paris, comme Désiré Doué ou encore Ousmane Dembélé. Ce mardi, les deux stars parisiennes été mises à l’honneur par le compte officiel de la Ligue 1, qui a publié une vidéo intitulée le « Tribunal du dribble », avec Eden Hazard, Adil Rami, et Malik Bentahla faisant office de jurés.

Les jurés ont jugé Dembélé, Doué et Cherki

Le temps d’une dizaine de minutes, les trois hommes se sont amusés à juger les plus beaux dribbles réalisés par Ousmane Dembélé, Désiré Doué, mais aussi par Rayan Cherki. Très présent sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitch depuis un moment déjà, Adil Rami apparaît très à l’aise dans ce rôle, se mettant la plupart du temps à la place des défenseurs adverses. Admiratif de Désiré Doué, l’ancien footballeur devenu streamer n’a pas manqué d’être bluffé également par les accélérations de Dembélé, ainsi que par la technique soyeuse de Rayan Cherki. « Un honneur pour moi de représenter et servir la cause des dribbleurs de Ligue 1 », a de son côté déclaré Eden Hazard sur X.