Adil Rami - PSG : L'aveu qui va faire du bruit à Marseille !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après sa victoire à l’aller (0-1), le PSG reçoit Arsenal ce mercredi soir en demi-finale retour de Ligue des champions. Une compétition que les Parisiens sont en capacité de remporter selon Adil Rami. L’ancien joueur de l’OM a salué le travail de Luis Enrique et estime que le club de la capitale est capable d'obtenir son premier sacre en C1.

Samir Nasri n’est pas le seul Marseillais séduit par le PSG version Luis Enrique. Dans un entretien accordé à Clique, Adil Rami s’est exprimé sur les chances de voir Paris, opposé ce mercredi à Arsenal en demi-finale retour, de remporter la Ligue des champions. Et l’ancien défenseur de l’OM y croit.

« On voit qu’il y a beaucoup moins d’ego, et une équipe plus cohérente grâce à Luis Enrique »

« Aujourd’hui, on voit qu’il y a beaucoup moins d’ego, et une équipe plus cohérente grâce à Luis Enrique, avec un pressing qui te prend à la gorge, des mecs qui se battent les uns pour les autres », a déclaré Adil Rami.

« Le Paris Saint-Germain est capable de gagner la Ligue des champions »

L’ancien joueur de l’OM poursuit : « Avec cette équipe je pense que le Paris Saint-Germain est capable de gagner la Ligue des champions. Je pense que tous les Marseillais aujourd’hui, sensés et qui aiment le football vont dire la même chose que moi. Ils ne veulent pas qu’ils la gagnent, mais si on aime vraiment le football, on ne peut qu'aimer le football proposé par le PSG. »