Adil Rami : «Je vais te niq*er», le clash pour une star du PSG !

Adil Rami est un jeune retraité. Mais l’ancien joueur de l’OM est toujours sous le feu des projecteurs pour Danse avec les stars ou encore Les Traîtres. Sans oublier la Kings League France et ses apparitions sur Twitch ou bien dans des programmes comme Le Tribunal du dribble de la Ligue 1. L’occasion pour Malik Bentalha de lui mettre un taquet au sujet de Désiré Doué qui a débouché sur une belle joute verbale. Explications.

Décidément, Adil Rami est partout. Retraité depuis la fin de la saison 2022/2023, le champion du monde tricolore a un quotidien mouvementé dans le monde des médias. D’abord consultant pour Prime Video la saison dernière, l’ex-défenseur de l’OM est actif sur Twitch pour des debriefings de match et pour la Kings League France où il était le président du Wolf Pack FC avant d’être éliminé pendant les Play-In.

«Je sais que si j'ai Désiré Doué en face de moi, j'attends le dernier moment pour mettre ma jambe»

En parallèle, Adil Rami participe aux Traîtres sur M6 et a été finaliste de la 14ème saison de Danse avec les stars. Le football continue de rythmer son quotidien, en atteste sa participation à la pastille humoristique de la Ligue 1 : Le Tribunal du dribble. Aux côtés de son ancien coéquipier au LOSC Eden Hazard et de l’humoriste Malik Bentalha dans le rôle du juge, Rami a fait le procès des dribbleurs Ousmane Dembélé, Rayan Cherki et Désiré Doué en chantant les louanges du jeune crack de 19 ans du PSG. « Je sais que si j'ai Désiré Doué en face de moi, j'attends le dernier moment pour mettre ma jambe », en affirmant en outre être « complètement fou » de ce joueur.

«Je vais niq*er le juge, je vais le bais**»

De quoi inspirer Malik Bentalha auteur de la piquante punchline suivante : « Attends, si t'avais Désiré Doué en face de toi, ça veut dire qu'il serait sur le banc du coup ? ». Il n’aura pas fallu longtemps pour faire réagir Adil Rami face à un Bentalha et Eden Hazard tous deux hilares. « Je vais niq*er le juge, je vais le bais** ».