OM - «Il m'a fatigué» : La dernière sortie d'Habib Beye ne passe pas du tout auprès des journalistes !

Visiblement agacé par les informations sorties récemment dans la presse au sujet des tensions dans le vestiaire de l'OM, Habib Beye n'a pas manqué de critiquer la «déontologie journalistique» dans certains médias. Des propos qui n'ont pas plu à David Gluzman.
Depuis quelques semaines, plusieurs informations circulent concernant des clashs dans le vestiaire de l'OM, au point qu'Habib Beye aurait perdu une partie de ses joueurs. Des informations qui l'ont poussé à monter au créneau. « J'entends beaucoup de choses sur le vestiaire, et j'aimerais bien que les gens parlent avec le vestiaire. Car avec ce que j'entends, j'ai parfois l'impression que certains - et je parle d'une minorité - manquent de déontologie journalistique », a lancé l'entraîneur marseillais en conférence de presse jeudi. Mais cette attaque envers certains journalistes n'a pas plus à David Gluzman.
David Gluzman n'a pas aimé la sortie de Beye
« La sortie de Beye sur la "déontologie journalistique", je la trouve un peu hypocrite. De toute façon, comme souvent, les clubs considèrent les journalistes pour un service de communication. C’est à dire que lorsque le club, surtout celui là, transmet des éléments de communication pour qu’ils soient véhiculés, quand il y a des écarts de comportement qui sortent pour faciliter la sortie d’un joueur, ça peut être les jeunes au mercato d’hiver, ou Murillo », confie le journaliste sur le plateau de l'After Foot avant d'en rajouter une couche.
«En fait sa sortie m’a un peu fatigué»
« Ce que je veux dire, c’est que lorsqu’il y a des fuites et que ça sert à la stratégie du club, là le club ne s’en plaint jamais. Mais quand il y a des fuites et que ça dessert le message envoyé, donc l’union sacrée, là les clubs arrivent à s’en plaindre. Donc en fait sa sortie m’a un peu fatigué, c’est une communication très hypocrite, et je trouve que sur les dernières semaines, c’est un entraîneur qui s’écarte dans sa communication un peu trop de sa mission », ajoute David Gluzman.