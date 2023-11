L’OM a trouvé sa nouvelle pépite ?

Arnaud De Kanel

En grosses difficultés dans tous les domaines depuis le début de la saison, l'OM pêche surtout sur le plan offensif où la créativité de Dimitri Payet manque beaucoup. Pour apporter une touche un peu plus technique à son effectif, Pablo Longoria serait décidé à recruter un nouveau joueur en la personne de Fabio Vieira.

Une bonne deuxième partie de saison passera forcément par un très gros mercato hivernal du côté de l'OM. L'effectif à disposition de Gennaro Gattuso montre clairement ses limites et sans une réaction sur le marché des transferts, le club phocéen pourrait tomber encore plus bas qu'il ne l'est déjà. Alors que Mehdi Benatia, présent dans les tribunes aux côtés de Pablo Longoria à Strasbourg, devrait épauler le président de l'OM sur le sportif prochainement, Longoria aurait déjà une pépite dans le viseur.

«C’est dramatique», l’OM de Gattuso se fait fracasser https://t.co/z4Jj6vCKIx pic.twitter.com/ddbTmllrqd — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

L'OM pense à un milieu de Premier League

Un temps démentie, la rumeur Fabio Vieira serait bien réelle d'après les informations de La Minute OM divulguées sur X . En manque de temps de jeu du côté d'Arsenal où il se heurte à une très grosses concurrence, la pépite portugaise de 23 ans, recrutée pour 35M€ à l'été 2022, voit là un challenge très intéressant s'offrir à lui. Malheureusement pour l'OM, une mauvaise nouvelle est tombée ce mardi et elle devrait compromettre ce transfert.

La tuile pour Vieira