Adil Rami - OM : La terrible annonce à 3000€

Adil Rami est fixé. Licencié en 2019 après avoir participé à l'émission Fort Boyard sur France 2, l'ancien défenseur a été débouté par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ce samedi. Le champion du monde 2018 va devoir, également, verser près de 3000€ au club marseillais, qui vient pourtant de sponsoriser son équipe de Kings League.

Engagé dans la première saison de la Kings League France, Adil Rami annonçait un partenariat avec l’OM. Pablo Longoria avait même participé à un sport pour annoncer ce deal historique. Pourtant, les deux parties sont en plein litige depuis 2019. A l’époque, le président de la formation se nommait Jacques-Henri Eyraud.

Rami remonté contre Eyraud

Ce dernier avait pris la décision de licencier Adil Rami qui, quelques jours plus tôt avec participé à l’émission Fort Boyard sur France 2. « Eyraud, c'est l'homme que je déteste le plus dans le monde du football. Je ne veux pas marcher avec lui, je ne veux pas le rencontrer, lui serrer la main. Ces gens ont des ondes négatives et salissent le football » avait déclaré le champion du monde en 2022.

La justice donne raison à l'OM

Adil Rami avait, dans un premier temps, réclamé 7,5M€ aux prud’hommes. Mais la cour d’appel d’Aix-en-Provence vient de donner raison à l’OM comme l’indique L’Equipe. L’ancien défenseur, qui peut encore se pourvoir en cassation, va devoir verser près de 3000€ au club marseillais.