Adil Rami : La décision qui lui fait perdre 7,5M€ !

Passé par l’OM entre 2017 et 2019, Adil Rami avait été licencié pour faute grave après avoir participé à l’émission « Fort Boyard » alors qu’il était blessé. Une procédure contestée par l’ancien international français, qui avait réclamé plus de 7,5M€ aux prud’hommes, mais a été débouté par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

L’histoire ne s’était pas très bien terminée entre l’OM et Adil Rami, et elle n’est pas encore terminée. En 2019, le club avait décidé de le licencier pour faute grave, lui reprochant d’avoir participé à l’émission Fort Boyard, alors qu’il s’était blessé au pied deux jours avant.

La cour d’appel donne raison à l’OM dans son conflit avec Rami

Une procédure contestée par Adil Rami, qui réclamait plus de 7,5M€ aux prud’hommes. D’après les informations de L’Équipe, l’ancien international français a été débouté par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, donnant raison à l’OM et validant la décision de première instance. La Cour d’appel a rappelé qu’il souffrait d’un œdème à un pied et que des activités lors du tournage de l’émission étaient « de nature à aggraver sa blessure ».

Rami coupable de « graves manquements sur le plan médical, sportif et médiatique »

D’autant plus que quatre jours après, Adil Rami, pourtant convoqué par Rudi Garcia pour le dernier match de la saison de l’OM contre Montpellier, avait préféré se rendre à un gala à Monaco avec sa compagne de l’époque, Pamela Anderson. « Il s'agissait du dernier match de la saison, ce qui en faisait un moment important pour l'équipe justifiant la réunion complète du collectif des joueurs », ont estimé les juges. Par la suite, Adil Rami avait posté sur Instagram « l'image d'un chien urinant sur un sondage qui lui était défavorable, publié par le site internet Le Phocéen », alors qu’une clause contractuelle impose aux joueurs « de communiquer sur les réseaux sociaux de manière mesurée et courtoise afin de ne pas porter préjudice au club ».

Rendez-vous en cassation ?

Selon la Cour d’appel, Adil Rami est donc coupable de « graves manquements sur le plan médical, sportif et médiatique ». D’après elle, l’OM était donc dans son bon droit et n’a pas « pris prétexte de cette procédure disciplinaire pour sanctionner ses performances sportives décevantes » pour le licencier. Adil Rami pourrait désormais se pourvoir en cassation.