Le règlement de comptes d’Adil Rami après le bad buzz !

Arrivé jusqu’en finale de Danse avec les Stars avec Ana Riera, Adil Rami a noué un lien très fort avec celle qui était sa danseuse. Forcément, en voyant sa dernière en difficulté face aux médias suite à des propos qu’elle a pu avoir, l’ancien joueur de l’OM a volé à son secours. C’est ainsi que Rami a réglé ses comptes avec la presse.

Qualifiés pour la finale de Danse avec les Stars, Adil Rami et Ana Riera sont donc arrivés à la 3ème place, ne pouvant rien faire pour empêcher le sacre de Lénie et Jordan Mouillerac. Mais voilà que la victoire de l’ancienne candidate de la Star Academy a fait l’objet d’une polémique suite aux propos de celle qui accompagnait Adil Rami. Face à ce bad buzz, l’ancien de l’OM a pris la défense de sa danseuse, s’en prenant alors aux médias.

« Certaines merdes qui cherchent absolument à créer du bad buzz »

C’est sur Instagram qu’Adil Rami a poussé un coup de gueule pour régler ses comptes avec la presse. Défendant Ana Riera, il a alors balancé : « Je voulais revenir sur un autre sujet, qui est Danse avec les Stars. Comme vous le savez, j’ai dansé, j’ai eu la chance de danser avec l’une des plus grandes et des meilleures danseuses, mais à travers sa danse, son côté professionnel et tout ce qui va avec, humainement parlant, c’est quelqu’un de vrai. Je parle d’Ana Riera que j’ai eu la chance de connaitre humainement. C’est quelqu’un qui est à fond dans ses projets, dans sa passion. Elle passe son temps à danser, à se perfectionner. Ce n’est pas pour rien qu’Ana est l’une des plus grandes dans ce domaine. Mais on m’a parlé de ce monde des médias. Vous savez très bien que je n’ai pas l’habitude de me mordre la langue, mais je vais quand même garder un certain respect pour certaines merdes qui cherchent absolument à créer du bad buzz autour d’Ana Riera. C’est quelqu’un qui ne fait jamais d’interview, elle ne connait pas ce monde là. Et quand j’ai vu les articles sortir sur Ana Riera par rapport à ce qu’elle aurait pu dire sur Lénie et autre chose, vous êtes des menteurs, vous êtes mauvais ».

« Vous êtes mauvais »

Adil Rami a ensuite lâché : « Les médias qui ont sorti ces petites phrases pour attirer l’attention des personnes qui nous suivent depuis le début, vous êtes mauvais. Moi je connais, Ana ne connait pas, n’a pas l’habitude de donner des interviews, donc vous en profiter, enfin ces médias que je déteste. Vous êtes là pour manipuler, pour dégager une sale de telle personne. Je suis bien placé pour le savoir, c’est à cause de vous que des gens n’arrivent pas à nous connaitre parce que vous êtes là à chercher le bad buzz. Bien évidemment que j’étais obligé d’avoir une réaction. Ana Riera a passé tout son temps dans Danse avec les Stars pour me dire que Lénie est extraordinaire, qu’elle mérite de gagner. Bien évidemment que Lénie mérite sa victoire. Moi ça me fait chier de savoir qu’en interne pendant tout ce temps elle était bienveillante avec tout le monde et vous, pour certains, vous sortez des phrases de son contexte pour créer le bad buzz autour de cette fille qui ne mérite pas ça. Je me suis senti obligé de faire cette réaction et de vous dire, franchement, vous êtes vraiment des merdes. Je pèse mes mots ».