Kings League : Un rappeur dans le foot ? La grande annonce !

Drafté par Adil Rami au sein de l’équipe Wolf Pack FC, Jordy Mbvoumin, plus connu sous son nom d’artiste Beendo Z, réalise de bons débuts. Le rappeur du Val d’Oise est revenu plus en détail sur son parcours mêlant football et musique, et a affirmé qu’il n’excluait pas une signature prochaine au plus haut niveau.

La Kings League France continue de donner de la visibilité à certaines personnalités. Rappeur à succès, Beendo Z évolue quant à lui du côté du Wolf Pack FC présidé par un certain Adil Rami. L’artiste originaire du 95 ne se cache pas : en cas d’opportunités, ce dernier n’exclut pas un jour de s’engager à long terme avec un club professionnel.

« J’ai l’impression que les étoiles s’alignent »

« J’ai repris les entraînements depuis octobre dernier et j’ai l’impression que les étoiles s’alignent. La Kings League donne de la visibilité et sur un coup de tête, je peux aller signer quelque part. Il faut saisir n’importe quelle opportunité pour atteindre ses objectifs. Si un club me contacte, je vais étudier ça avec mes producteurs. Ils connaissent mes ambitions dans les deux domaines: la musique et le sport. Il ne faut pas que la musique prenne toute la place dans ma vie, parce que sinon je vais en être dépendant. J’ai aussi envie de me lancer d’autres défis, de réaliser d’autres rêves, c’est très important pour moi. Ça me plairait de reprendre une petite carrière de footballeur, je pense qu’il y a moyen de le faire avec de l’organisation et du sérieux », a ainsi révélé Beendo Z au cours d’un entretien accordé à RMC.

« J’ai eu quelques contacts »

Le rappeur de 27 ans n’a cependant pas déclaré l’identité des contacts que ce dernier a pu nouer depuis le début de son aventure à la Kings League : « Je ne peux pas trop en parler, mais j’ai eu quelques contacts. J’ai eu un rendez-vous cette semaine. On discute. Je me concentre sur la fin du tournoi et on verra pour la suite. » Affaire à suivre...