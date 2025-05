«J’ai honte» : Adil Rami fond en larmes !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami, ancien défenseur de l'OM et champion du monde 2018, a remporté l'émission "Les Traîtres" sur M6, dévoilant son rôle caché lors de la finale. Malgré sa victoire, le champion du monde n’était pas fier et a fondu en larmes à cause de la culpabilité ressentie pour avoir trompé ses coéquipiers.

Présent en finale de "Danse avec les stars" il y a quelques semaines, Adil Rami est également allé au bout de l’émission "Les Traîtres", diffusée sur M6. Mais cette fois-ci, l’ancien joueur de l’OM a remporté le jeu en parvenant à tromper les autres candidats et cacher son rôle de « traîtres ». Samedi lors de la finale, Adil Rami a ainsi dévoilé sa véritable identité à Alizé Cornet et Rose THR, qui sont restées bouche bée.

« Le pire moment de toute ma vie »

Mais l’aventure ne fut pas simple pour le champion du monde 2018. « Je suis soulagé car c'était le pire moment de toute ma vie, a-t-il confié sur M6. Tous les soirs j'ai pleuré, j'ai souffert ». Adil Rami n’a donc pas su retenir ses larmes au moment de révéler aux deux autres finalistes son rôle de méchant.

« J'ai de la culpabilité »

« Des larmes de culpabilité », s’est justifié Adil Rami dans l’émission, ajoutant : « J'ai besoin de m'isoler parce que j'ai honte. J'ai de la culpabilité, j'ai joué avec les sentiments des gens ». Alizé Cornet s’est montrée fair-play après avoir appris la nouvelle : « Si cette bataille a été aussi belle, c'est parce qu'on a eu un adversaire de taille ».