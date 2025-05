Humiliation en direct : Adil Rami donne le coup de grâce !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Régulièrement en live sur sa chaîne Twitch, Adil Rami a profité des dernières sorties remarquées d'Antonio Rüdiger sur les terrains avec le Real Madrid. Son pétage de plombs face à l'arbitre espagnol de la finale de la Coupe du roi fait beaucoup parler dans la presse. Aux yeux de l'ancien joueur de l'OM et de l'équipe de France, le haut niveau est tout bonnement de l'histoire ancienne pour le défenseur du Real Madrid.

Antonio Rüdiger ne cesse de faire parler de lui ces derniers mois, et pas vraiment dans le bon sens du terme. En mars dernier, à l'occasion des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions face à l'Atletico de Madrid, l'international allemand avait mimé une mise à mort devant les supporters colchoneros. Et samedi dernier, pendant la finale de Coupe du roi perdue face au FC Barcelone (2-3), Rüdiger a remis ça.

«Je pense que ça devrait être sa dernière saison dans un grand club»

Dans un climat délétère entre l'arbitrage espagnol et le Real Madrid à l'image des vidéos accusatrices de tricherie de Ricardo de Burgos Bengoetxea et ses larmes en conférence de presse d'avant-match, Antonio Rüdiger a craqué en toute fin de rencontre en lançant un projectile vers l'arbitre de la rencontre, lui valant un carton rouge et 6 matchs de suspension. Depuis plusieurs semaines, Adil Rami démonte sur sa chaîne Twitch les performances de Rüdiger. Aux yeux du champion du monde 2018, le défenseur du Real Madrid se trouve dans sa Last Dance.

« Je pense que pour lui, c'est fini les grandes équipes européennes. Je pense qu'il faut qu'il arrête. Liverpool, le Real Madrid, Barça, le Bayern... Je pense que ça devrait être sa dernière saison dans un grand club. Il peut être dans un autre grand club, mais pas aussi puissant que ce top 5. Cette année, il est quand même encore assez couvert par l'attaque du Real Madrid ».

«A Aston Villa, il ne joue pas Rüdiger»

« Dans le sens où on en parle pas assez, parce qu'ils ont une attaque de folie. Mais croyez-moi que dans le monde professionnel, il y a du quasi 100% d'accord avec moi. (Sergio) Ramos me manque de fou malade. A Aston Villa, il ne joue pas Rüdiger. En connaissant Unai Emery et à quel point il est exigeant tactiquement, non ». a conclu Adil Rami. Le message est passé...