Fin d’aventure avec Adil Rami, elle jette un froid !

Partenaire d’Adil Rami dans cette 14e saison de "Danse avec les stars", Ana Riera ne sait pas encore si elle foulera de nouveau le parquet de l’émission. La danseuse, qui ne manque pas de projets, a laissé planer le doute quant à son retour après avoir atteint la finale aux côtés de l’ancien joueur de l’OM.

« Ce vendredi aura un goût particulier. Pour la première fois depuis des semaines, il n’y aura pas Danse avec les stars. Ce rendez-vous qui rythmait nos vies, vos soirées, et qui a tant compté pour moi, pour Ana Riera, et pour nous tous. » Cette semaine, Adil Rami ne cachait pas sa nostalgie en évoquant sur Instagram la fin de son aventure dans l’émission "Danse avec les stars", lui qui est allé jusqu’en finale aux côtés d’Ana Riera.

Ana Riera laisse planer le doute concernant son avenir dans DALS

Après avoir dansé avec l’humoriste Roman Doduik l’an dernier, Ana Riera participait pour la deuxième année de suite à DALS aux côtés d’Adil Rami. La reverra-t-on dans le programme de TF1 ? Cela n’est pas certain. « C’était une super aventure, après moi, je me concentre vraiment sur mon présent. Là j'ai beaucoup de projets cette année et la prochaine saison, c'est dans très longtemps pour moi. On verra au moment venu », a confié à Télé-Loisirs la danseuse, qui ne manque pas de projets pour la suite.

« Je pars en Angleterre »

« Je vais chorégraphier pour le Casa Fashion Show qui est dirigé par le directeur artistique de DALS Hakim Ghorab, c'est la semaine prochaine à Casablanca. Dans deux semaines, je pars pour trois mois en tournée avec Burn the Floor, je suis dans cette compagnie depuis 2020. L'année dernière, j'étais partie trois mois en Australie avec eux et cette année, je pars en Angleterre. Je vais être à fond dans ça parce que je danse parmi les meilleurs danseurs mondiaux donc pour moi, c'est un honneur », ajoute Ana Riera.