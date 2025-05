«Espèce d'enf****» : Trahie par Adil Rami, elle se lâche !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami, ancien joueur de l'OM, a brillamment trompé ses partenaires pour remporter la finale de la quatrième saison des « Traîtres » diffusée samedi soir sur M6. Une victoire permise grâce à quelques coups bas envers les autres candidats, à l’instar de Liane Foly, qui a pris sa sortie avec humour.

Samedi soir, M6 diffusait la finale de la quatrième saison des «Traîtres» qui a vu triompher Adil Rami, faisant justement partie des « méchants » ayant pour but de tromper les autres candidats. Une mission parfaitement remplie par l’ex-joueur de l’OM, conservant son identité secrète jusqu’au bout. Pour cela, Adil Rami a dû se montrer habile aux côtés de Sophie Tapie, elle aussi dans l’équipe des « traîtres ».

« Liane voulait s'amuser, mais elle nous avait fait prendre trop de risque »

Ainsi, la chanteuse Liane Foly en a notamment fait les frais en étant éliminée il y a quelques semaines. Interrogé par Télé-Loisirs, Adil Rami assure qu’elle a depuis tourné la page : « Liane, elle, ne m'en veut pas du tout. Quand on s'est recroisés, elle m'a dit "Espèce d'enf**** ! Vous avez bien joué". (rires) Je lui ai expliqué que je devais me sauver parce qu'elle avait sorti nos noms à Sophie et moi. Liane voulait s'amuser, mais elle nous avait fait prendre trop de risque. »

« Aujourd'hui, on en rigole ensemble »

Le champion du monde a également eu l’occasion de s’expliquer avec Logfive, lui aussi désigné traître mais sacrifié par Adil Rami et Sophie Tapie : « J'ai revu Logfive. Il était venu dans Danse avec les stars et on a discuté. Je lui ai dit que j'étais en panique parce que tout le monde me disait que j'allais être éliminé. C'était lui ou moi. Il m'a finalement fait remarquer que mon nom n'était pas sorti ce soir-là et qu'il aurait donc pu rester. Logfive avait un peu de rancœur, mais je le comprends. Aujourd'hui, on en rigole ensemble. »