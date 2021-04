Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Fekir prend position pour l'avenir de Zinedine Zidane !

Publié le 24 avril 2021 à 11h00 par La rédaction

Pas certain à 100% de rester encore longtemps au Real Madrid et régulièrement annoncé comme le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’Equipe de France, Zinedine Zidane a reçu le soutien de l’un de ses compatriotes en la personne de Nabil Fekir.

La vie n’est pas toujours rose pour Zinedine Zidane à Madrid. Alors qu’il a qualifié le Real Madrid pour les demi-finales de la Ligue des champions et qu’il est toujours en course pour remporter la Liga cette saison, plusieurs noms sont apparus dans les médias pour le remplacer à plus ou moins court terme. Sous contrat jusqu'en 2022 avec la Casa Blanca, l'entraîneur français pourrait ne pas aller jusque là. D'ici peu, un nouveau chapitre pourrait donc s'ouvrir pour Zidane, que l'on annonce notamment à la tête de l'équipe de France pour l'après Deschamps.

Zidane chez les Bleus après Deschamps ?